ROY, Claire



Le 13 juin, à l'âge de 93 ans, est décédée Claire Roy, épouse de feu Marcel-J Emond, ing.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian (Claire), Dominique (Marcel), Marc (Céline) et Patrice (Josée), ses petits-enfants Maxime, Claude (Jeffrey), Clément (José), Mathieu (Jessica), Alexandre (Sarah), François (Dominique), Caroline (Laurent) et Anne-Marie, ses arrière-petits-enfants Maryah, Chase, Samuel, Zack, Anna-Victoria et Sophia-Grace, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 21 juin 2019 de 11h à 17h:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900Les funérailles auront lieu le vendredi 21 juin 2019 dès 17h en la chapelle du salon.