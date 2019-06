MAWSON CHARTRAND

Élizabeth



De St-Lambert, le 3 juin 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Élizabeth Chartrand, épouse de feu Richard Mawson et prédécédée de leur fille Ginette.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie Mawson, ses petites-filles Jessica et Stéphanie, ses soeurs et ses frères Gilbert (Micheline), Pierre (Thérèse), Monique (André), Céline, André (Gaétane), Lise (Roger) et Jean Chartrand (Ginette), plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances:8005 NOTRE-DAME ESTMONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle dimanche 23 juin à compter de 10 heures. Un hommage lui sera rendu, sur place, à 13h15 suivi d'un goûter.