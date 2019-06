LAURIN (née RHÉAUME), Aline



À Montréal, le 7 juin 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée Madame Aline Rhéaume Laurin, épouse d'Édouard Jacques Laurin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Frédéric (Véronique Barrette) et Maryse (Jérôme Bélanger), ses petits-enfants Livia, Samuel, Simon et Abigaëlle, sa soeur Claudine (Robert Larose), sa belle-soeur Lise (feu Jean-Guy Rhéaume), neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 juin 2019 dès 10h à l'église St-Télesphore, 8811, rue Centrale, LaSalle, Qc, H8P 1P1, suivi des funérailles à midi.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société Canadienne de la sclérose en plaque (Division Québec) serait apprécié en la mémoire d'Aline Rhéaume Laurin.