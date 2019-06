MESSIER, Louise



De Terrebonne, le jeudi 6 juin 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Louise Messier.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Danielle (Claude) et Carole (Richard), ses neveux et nièces Amélie (Luc), Stéphanie (Philippe), Laurence (Jordan) et Olivier ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au756, RUE SAINT-LOUISTERREBONNEle mercredi 19 juin de 19h à 20h30. Une réunion de prières suivra à 20h30 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Santé Sud Lanaudière.