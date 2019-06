À 4 ans, il prend une voiture pour aller chercher des bonbons

Il avait une si forte fringale de bonbons qu’il n’a pas hésité, du haut de ses 4 ans, à prendre le volant du VUS de son arrière-grand-père et à conduire jusqu’à une station-service de Blaine, au Minnesota. Et, imaginez, tout ça en pleine heure de pointe matinale!

Le petit Sebastian a été capable de mettre le Sante Fe en marche arrière et de quitter la cour de la résidence, puis de rouler sur une route animée à quatre voies. Il s'était emparé des clés qui étaient accrochées au mur. Pour ce faire, il a eu recours à la canne de son arrière-grand-père...

«Il surveille tout ce que font les gens et il les imite», a raconté l'arrière-grand-père en question, Roy Becker, a une chaîne affiliée au réseau Fox.

Selon un témoin, le jeune garçon, malgré sa débrouillardise et sa témérité, roulait de façon erratique, entre 15 et 25 km/h. Il a même fauché quelques boîtes aux lettres en bordure de la route et arraché un petit arbre le long de son trajet d’environ 2,5 km.

Alertés, les policiers de Blaine ont réalisé qu’il s’agissait d'un enfant seulement quand le véhicule s’est garé à la station-service.

Imaginez leur étonnement.

«Je n’ai jamais vu un conducteur aussi jeune conduire un véhicule», a indiqué le capitaine de la police de Blaine, Mark Boerboom.

Soulagement

Soulagée, la famille a promis de surveiller de près le petit garçon. «Cela aurait pu être très grave, a dit l’arrière-grand-père. Il ne portait pas de ceinture de sécurité. Nous pourrions parler d'un enterrement.»