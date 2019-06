Trépanier, Josette



Jean Wilkins, son époux depuis 50 ans, Karine, Maxime et Jean-Philippe, ses enfants, Geneviève McSween et Marie-Claude Simard, ses brus, Alexandre, Mathilde et Romy, ses petits-enfants choyés et adorés, ont la triste peine de vous informer du décès de Josette Trépanier, survenu le 12 juin 2019 à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, située à Hudson.Josette a été une femme aimée qui s'est accomplie à travers toutes les tâches normales de la vie, elle était toujours entière, généreuse, originale, créative. Depuis 20 ans, son travail d'artiste la comblait. Ses peintures ont fait l'objet de diverses expositions et elle s'était tout dernièrement tournée vers la sculpture. Elle était très fière de ses productions, non sans avoir douté durant leur réalisation.Elle laisse aussi dans le deuil ses frères, belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces, cousins et cousines, ses ami(e)s du milieu des arts et beaucoup de personnes qu'elle a côtoyées et aimées durant sa vie, toujours avec passion et générosité.Ses funérailles auront lieu à la Basilique-Cathédrale Ste-Cécile, située au 19, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield, J6T 1J5, le samedi 22 juin à 11h. La famille sera présente dès 9h pour y recevoir les condoléances. L'inhumation des cendres suivra au cimetière de Salaberry-de-Valleyfield.Pour ceux et celles qui veulent rendre hommage à Josette, nous vous invitons à faire un don à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, où Josette a été accueillie et traitée avec tellement de dignité et de délicatesse à la fin de sa vie.