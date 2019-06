Auberge des Glacis: Ambiance familiale au moulin

Franchir les portes de l’Auberge des Glacis, c’est profiter d’un séjour douillet dans un établissement parfait et d’un accueil chaleureux bénéfique. Ici, on se sent le bienvenu.

Le bâtiment qui sert aujourd’hui à l’Auberge des Glacis était, en 1841, un moulin à farine. Niché dans un vaste domaine au bord de la rivière Tortue entre le majestueux fleuve Saint-Laurent et la montagne dans la région Chaudière-Appalaches, il a été transformé en ­auberge en 1985. Puis, en 2006, Nancy ­Lemieux l’a acquis. Depuis, elle poursuit les ­activités sous le signe de ­l’excellence ­accompagnée, entre autres, de ses deux filles Audrey Jade et ­Florence. Sous leur toit, on promet une ­ambiance familiale, de ­l’authenticité, de la convivialité et un service ­attentionné.

Photo courtoisie, Éric St-Pierre

PLEIN DE CHARME

Les 16 chambres et suites sont confortables et bien aménagées. Elles disposent d’une luminosité naturelle idéale et d’une salle de bain privée (certaines avec une ­baignoire). Les invités apprécient la variété de lits disponibles (un grand lit et un lit simple, un très grand lit ou deux lits simples, un grand lit ou un lit double). On porte une ­attention particulière aux couettes, au ­mobilier de même qu’aux ­accessoires en fer conçus par des artisans du coin. La ­décoration est coquette, le ­papier peint ­champêtre, les ­vestiges du ­muret de pierres restent charmants. Les lucarnes, le mobilier antique, les combles, les poutres et les murs en bois confirment qu’on se trouve dans un bâtiment historique plein de style.

Photo courtoisie, Éric St-Pierre

GOURMANDE TABLE

Le chef Dave Carlos-Bélanger, ­originaire de la région, officie en cuisine. Les rillettes et terrines de canard qui font la renommée de ­l’auberge sont servies au buffet du déjeuner. Céréales, croissants, crêpes à la fleur d’oranger, quiche ­végétarienne, saucisses, fromages de L’Isle-aux-Grues, confitures maison et autres ravissent les palais. Le ­souper cinq services se veut ­audacieux et ­raffiné, notamment avec ses ­nombreux ­produits du terroir (jusqu’à 25 dans un seul plat !). Il perpétue la tradition gastronomique de la table.

À savoir

TARIFS Une nuit en ­occupation double à partir de 158 $ incluant le déjeuner.

SERVICES Les ­personnes à mobilité ­réduite bénéficient d’une chambre adaptée à leurs besoins et d’un bain ­thérapeutique. Une salle de réception dans la verrière accueille 20 invités. ­Massothérapie disponible sur réservation.

ACTIVITÉS SUR PLACE On emprunte un vélo ­gratuitement (établissement Bienvenue cyclistes !) pour se promener autour. On fait de la randonnée ­pédestre dans les ­sentiers en suivant le circuit ­d’interprétation de la flore. On relaxe à la terrasse extérieure ou dans un des divans au salon du sous-sol, on emprunte un livre ou un jeu dans les bibliothèques.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS On joue au golf. On visite le Musée et centre ­d’interprétation de l’épopée de la moto et le Musée de la mémoire vivante à St-Jean-Port-Joli.

COORDONNÉES

46, route Tortue

L’Islet (Québec)

G0R 1X0

Téléphone : 1 877 245-2247

aubergedesglacis.com