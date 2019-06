DUROCHER, Louise



Le 11 juin 2019, à l'âge de 72 ans est décédée Louise Durocher, conjointe de Richard Lalonde et mère de Stéphane et de feu Sylvain Cormier.Outre son conjoint et son fils, elle laisse dans le deuil son beau-fils Nicolas ainsi que son frère Jacques (Christiane), son neveu et ses nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 juin de 10h à 11h à la2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 11h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.