McDUFF, Maurice



Le 9 juin 2019 à l'âge de 85 ans, est décédé M. Maurice McDuff, époux de Mme Noella Wolford.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Claude), feu Michel et feu Lucie (Ronald), ses petits-enfants Cathy (Marc-Alexandre), Catherine (Jean-François) et Mathieu, ses arrière-petits-enfants Samuel, Loïc, Arnaud, Léo et Mathéo, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances au:981, PRINCIPALE, ST-AMABLE, QC, J0L 1N0Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 22 juin 2019 dès 10h. Les funérailles suivront à 14h en l'église de Saint-Amable, 970 Principale, Saint-Amable.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.