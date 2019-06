DAIGLE, André



À Magog, le mercredi 12 juin 2019 est décédé, à l'âge de 90 ans, André Daigle, époux de Gisèle Bellerose.Outre son épouse, il laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mercredi 19 juin 2019 de 10h à 12h30. Les funérailles seront célébrées le mercredi 19 juin 2019, à 13h en l'église Saints-Martyrs-Canadiens, située au 10005 rue Parthenais à Montréal, et de là au Cimetière Notre-Dame des Neiges.