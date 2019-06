COURSOL, Floriane (née Ethier)



À Saint-Augustin, le 13 juin 2019, à l'âge de 84 ans est décédée Floriane Ethier, épouse de Gaston Coursol.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Patrice, Martial et Pascal (Nubia), ses petits-enfants Mathieu, Olivier, Kim, Alexis et Gabriel, ses arrière-petits-enfants Mylo et Océane, ses soeurs Gracia (Jacques) et Pierrette (Claude), son frère André (Mariette) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINT-AUGUSTIN (MIRABEL)(450) 473-5934le vendredi 21 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 22 juin dès 9h. Les funérailles auront lieu le samedi 22 juin à 11h en l'église Saint-Augustin.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Hôpital Saint-Eustache.