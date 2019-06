LOSIER, Adelbert



À Boucherville, le 10 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Adelbert Losier, retraité de Gulf Canada, époux de feu Mme Lise Plante.Il laisse dans le deuil sa soeur Jeannine (Gonzague Mazerolle), ses belles-soeurs Marthe Chabot (feu Jean-Charles Plante), Félice Beckwith (feu Marcel Plante), Marguerite Plante (feu Gérard Viau) et Jocelyne Plante (feu André Hodebert), son beau-frère Jean Denis Lizotte (feu Liette Plante), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 22 juin de 10h à 12h au:549, SAMUEL-DE CHAMPLAINÀ l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 12h en la chapelle du complexe.Un remerciement spécial au personnel du CHUM et du Centre d'hébergement Jeanne-Crevier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jeanne-Crevier ou à la Fondation du CHUM.https://fondationjeannecrevier.orghttps://fondationduchum.com