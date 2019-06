La beauté magique de la Toscane

La Toscane. Imaginez des collines, des hauteurs, à perte de vue, sur lesquelles sont perchés des villes et des villages issus de la nuit des temps. Des cités du Moyen-Âge dominant la campagne environnante avec une vue à couper le souffle sur plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Des collines éclatantes du vert qu’exhalent les forêts, les vignes du Chianti et les cyprès qui semblent monter la garde. Tout cela nimbé, à certaines heures, d’une lumière mordorée. La Toscane est belle... belle à en chercher en vain les mots pour la décrire.

Nous y arrivons le 22 septembre, après plus de trois heures de route vers le nord depuis Rome. Nous arrivons à Castellina in Chianti, village de 3000 habitants situé entre Florence et Sienne, dont l’origine, comme toutes les villes de Toscane, remonte aux Étrusques ou à l’âge de bronze.

Photo Adobe Stock Notre villa, située au milieu des vignes du Chianti, je l’ai louée du site britannique To.Toscane que je recommande chaudement pour son service efficace et empressé. Pour deux chambres et une piscine extérieure, c’est assez abordable.

De là, nous découvrons d’abord Florence. Chaque pavé de ce berceau de la Renaissance a une histoire à raconter. Une histoire de l’art, certaines des plus belles œuvres de l’humanité y sont conservées. Une histoire de pouvoir, Florence, la cité-État, a dominé ses voisines. Une histoire de bâtisseurs, qui ont construit de magnifiques palais à la gloire de Dieu et des hommes.

Un conseil : habitez cette ville quelques jours. Visitez-la aux aurores alors que, libérée de la foule, elle s’offrira à tous vos sens.

Parlant de la foule, pour le musée des Offices en particulier, n’achetez pas, comme moi, vos billets d’avance. Voyant les milliers de vos semblables qui veulent aller au même endroit, vous changerez peut-être d’avis. Et si vous en avez marre de la horde, traversez vers l’autre rive de l’Arno, dans le quartier de l’Oltrarno, marchez un ou deux kilomètres et vous verrez Florence et les Florentins.

Si j’avais deux visites à conseiller, ce seraient l’église et le musée di San Marco pour les fresques de Fra Angelico et l’histoire du contestataire Savonarole, et la basilique Santa Maria Novella pour la magnificence de ses tableaux et son superbe cloître.

La suite

Vous ne voulez pas manquer Sienne la magnifique, la rivale historique de Florence. Visitez, entre autres, la Basilique San Domenico, pour son intérieur d’une extrême simplicité qui vous réconciliera avec le spirituel.

Photo Adobe Stock Vous irez aussi à San Giminiano, la ville aux 13 tours qui en comptait plus de 70 au Moyen- Âge. On raconte que les bourgeois rivalisaient à qui aurait la plus belle et la plus haute tour...

Fatigué des villes ? Alors, visitez le magnifique village de Radda, puis Volterra, terre par excellence des Étrusques, et Greve in Chianti et son marché du samedi matin. Ne manquez pas le magnifique Castel Brolio, fief depuis 800 ans de la famille Ricasoli qui a son nom sur certaines bouteilles de vin.

Photo Adobe Stock Allez aussi à Monteriggioni, petit joyau qui a servi de décor au jeu Assassin’s Creed et rendez-vous à Volpaïa pour déguster des chiantis au comptoir local et manger un lapin aux truffes à la Bottega.

Un mot en terminant. Les Italiens en contact avec les touristes ne méritent pas tous l’étoile de la gentillesse. Eh bien, le dernier soir, avant l’avion du lendemain pour Montréal, nous étions, ma blonde et moi, à la Trattoria Da Luca à Ponte Galeria, une banlieue de Rome où le pied du touriste met peu souvent le pied. Il n’y avait que nous... et des Italiens. Nous y sommes restés trois heures comme deux imbéciles heureux d’être au beau milieu d’un peuple chaleureux, rieur et tellement plein de vie.

Arrivederci !