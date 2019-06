La grande majorité des Québécois sont dégoûtés par l’état du réseau routier

Les Québécois sont dégoûtés de l’état de leurs routes et estiment que la situation se dégrade depuis des années.

Notons que les questions de Léger concernaient à la fois les routes provinciales et les routes municipales, sans distinction.

D’autant plus que la situation ne va pas en s’améliorant, selon les sondés. Dans une proportion de 91 %, les citoyens estiment que depuis 10 ans, la situation est restée la même ou a empiré. À peine 7 % des répondants y voient une amélioration.

Seulement sur le réseau du ministère des Transports, qui comprend 31 000 km de routes et d’autoroutes, on a investi cette année 606 millions $ dans les chaussées. C’est sans compter les millions injectés par les villes sur leurs routes et leurs rues qui s’étirent sur 92 000 km. Selon le sondage, ce ne sont pas les investissements qui sont trop timides.