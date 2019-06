Le québécois Pier-André Côté récidive

Le cycliste de Gaspé Pier-André Côté a été le premier à franchir la ligne d’arrivée et il a remporté pour une deuxième journée consécutive l’épreuve du Grand Prix Cycliste de Saguenay, qui avait lieu dans les rues de Chicoutimi, en soirée, samedi.

Celui qui fait partie de l’équipe canadienne du GPCS a de nouveau bien fait malgré des conditions météo pas évidentes pour tous les coureurs. Avec cette victoire lors de la troisième étape qui comportait 50,25 km, Côté se rapproche à quelques secondes du détenteur du maillot jaune, Nickolas Zukowsky.

«L’équipe meneuse de Floyd Po Cycling a contrôlé le peloton dès le début de la course. Zukowsky, le détenteur du maillot jaune, a bien fait pour conserver sa première place. Pier-André Côté a été de nouveau impressionnant pour remporter une deuxième épreuve en autant de jours. Il pourrait très bien récidiver dimanche et gagner le Grand Prix», a raconté le directeur général du GPCS, Simon Ouellet.

Dernière étape qui promet d’être spectaculaire

La dernière étape du Grand Prix Cycliste de Saguenay aura lieu dimanche, en après-midi, toujours dans les rues de Chicoutimi. Les différents coureurs devront parcourir la distance totale de 95,4 kilomètres avec la possibilité de s’engager dans une ligne droite de 4,3 km qui devrait impressionner les gens aux abords du parcours.

«Il y a une dizaine de cyclistes qui sont toujours dans la course pour le maillot jaune. Ça promet d’être spectaculaire lors de cette dernière épreuve. Les équipes et les coureurs vont tout donner. La météo devrait être pas si mal et on s’attend à recevoir notre plus grande foule de la compétition. Les nombreuses côtes que les cyclistes devront traverser devraient divertir tous les gens présents aux abords de la piste», a souligné Ouellet.

L’épreuve de Saguenay fait partie de l’UCI America Tour et elle est importante pour les cyclistes qui désirent obtenir le plus de points possibles en prévision des sélections pour les prochains Jeux olympiques.