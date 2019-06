Salomé Leclerc: ouvrir les pages sans marqueur

La lecture est associée à un moment suspendu de ma journée. Je dirais même que c’est un moment précieux de ma vie. La pause, le retrait, la douceur qu’elle impose mettent au défi le côté de ma personnalité qui supporte difficilement l’immobilité. La lecture me nourrit beaucoup, me fait voyager, elle est hyper stimulante en période de création. J’ai plus de livres ouverts autour de moi quand je compose que d’albums à écouter. J’ai besoin de mots, de phrases, d’histoires.

Cinq jours plus tard, cette question m’embête toujours autant ! Si je la lance autrement et que je me demande quel livre ce serait si je n’en avais qu’un seul à garder, je répondrais L’art presque perdu de ne rien faire. Un livre inclassable, ni vraiment roman ni essai... petits bouts de vie, suite de réflexions, offerts avec une poésie dont seul Dany Laferrière a le secret. Je l’ai lu il y a un bout déjà, mais j’ai pourtant l’impression d’y être encore accrochée. C’était une lecture lente, un long souffle. Je me souviens d’avoir traîné, de m’être arrêtée souvent. Me perdre dans mes pensées entre deux phrases, échapper le temps entre deux pages.