Scott Brison achète à Montréal

L’épouse de Laurent Beaudoin met en vente une maison à 7,7 M$

« Résidence majestueuse en pierre située [...], parmi les avenues les plus prestigieuses [...]. Sise sur un énorme lot de plus de 14 000 pieds carrés avec piscine creusée, cette demeure traditionnelle sur 3 étages est dotée de 6+1 chambres à coucher, aires de vie dégagées, garage double avec immense allée et plus encore ! » C’est ainsi que le courtier Joseph Montanaro, de la firme Sotheby’s, décrit une maison qui vient d’être mise en vente à Westmount par Claire Bombardier Beaudoin, l’épouse de Laurent Beaudoin, ancien grand patron et président du conseil d’administration de Bombardier. La famille Bombardier Beaudoin est récemment passée à la caisse en procédant à une vente d’actions de Bombardier Produits récréatifs (BRP) qui lui permet d’encaisser près de 87 M$.

Scott Brison achète un manoir à Montréal

Scott Brison, l’ancien président du Conseil du trésor sous Justin Trudeau, a fait l’acquisition d’un manoir dans un arrondissement cossu de la métropole pour 2,7 millions $. M. Brison a annoncé qu’il quittait le cabinet Trudeau en janvier cette année, officiellement pour avoir plus de temps pour sa famille. Quelques semaines après, il s’est toutefois joint à la Banque de Montréal à titre de vice-président du conseil, banque d’affaires et services bancaires aux sociétés. Le nom de Brison a déjà fait surface dans l’affaire­­­ de l’amiral Mark Norman. Selon le National Post et d’autres médias, cette affaire aurait été provoquée par lui, qui était proche de la puissante famille Irving­­­ des Maritimes, ce qu’il a toujours nié catégoriquement. L’amiral Norman a été totalement blanchi des accusations portées contre lui par la Couronne fédérale en mai.

Vague d’achat d’initiés chez Cominar

Trois initiés du fonds immobilier de Québec Cominar ont fait l’achat d’unités du fonds sur le marché cette semaine pour des montants allant d’environ 50 000 $ à plus de 3 millions $. Zachary R. George, qui a acheté pour plus de 3 millions $, a été nommé fiduciaire de Cominar au début de l’année. Il a travaillé dans les années 2000 pour un hedge fund américain du nom de Pirate Capital. Son père est Rick George, l’ancien patron du géant pétrolier Suncor. Le titre de Cominar a pris 10 % depuis le début de l’année.

Michael Douglas désespéré de vendre une maison

L’acteur américain Michael Douglas est si désireux de vendre son domaine sur l’île de Majorque, en Espagne, qu’il a prêté sa voix à la vidéo promotionnelle du courtier. Il dit être tombé amoureux du domaine en 1990 et y avoir fait des rénovations massives, selon le Robb Report. Le domaine est à vendre à 32 M$ US, après que le prix eut été réduit de plus de 50 % depuis 2014.