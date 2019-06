Slim, le premier chien de Catherine Proulx-Lemay

Premier chien à vie pour la comédienne Catherine Proulx-Lemay, Slim est un beau gros berger australien rouge tricolore de presque deux ans. Ce rouquin a une belle personnalité, mais est anxieux de nature.

Photo courtoisie

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

Slim est arrivé après ma ­séparation avec David Savard. J’ai toujours voulu un chien, mais David ne ­tripait pas sur les animaux et ­surtout sur les chiens. Je voulais amener une nouvelle dynamique dans la maison, tourner la page et commencer un nouveau chapitre, avec un nouveau membre de la famille. Les enfants avaient aussi envie d’un chien. On voulait se ­recréer un petit cocon familial.

2. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’ai toujours été « chat » dans ma vie. J’ai un chat roux du nom de Harry, depuis quatre ans. J’ai un faible pour les mâles et les rouquins. Le chat, c’est une présence rassurante. Le lien affectif n’est pas le même avec un chien. Avec Slim, ce lien est différent et fort, à ce point que mes fils l’appellent leur « frère ».

3. Comment décrire en quelques phrases la ­personnalité de votre animal ?

Slim est un gros bébé, un pot de colle, un peu dépendant ­affectif et très fidèle. C’est un chien ­intelligent qui écoute au doigt et à l’œil, ou presque. C’est un rassembleur, typique de sa race. Lorsqu’on fait une randonnée en groupe, il attend toujours les ­dernières personnes de la file. Il a un bon tempérament et s’entend bien avec tous les chiens. Par ailleurs, il est anxieux. Cela fait de lui un chien très sensible, à l’écoute de tout ce qui se passe. Il a développé une anxiété par ­rapport aux bruits (la musique forte dans les voitures, les feux d’artifice, l’animation dans un parc, etc.) et c’est l’enfer ! On dirait qu’il veut mourir et il veut juste se sauver. Et il devient difficile à retenir... Ça, c’est problématique.

4. Tel maître, tel chien.

Nous sommes anxieux tous les deux. Au moment de le choisir dans la portée de 10 chiots, je suis tombée tout de suite en amour avec lui. Probablement que c’est la petite anxieuse en moi qui a ­reconnu l’anxieux en lui ! Il y a tout de suite eu un attachement.

5. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

C’est un chien gourmand. Une fois, il a mangé du pot ! Tout un effet... Il était tellement « gelé » qu’on a dû aller chez le vétérinaire.

6. Quelle est son activité préférée ?

Venir marcher dans le bois avec moi, au chalet. Il me suit quand je fais du ski de fond. Quand on ­arrive à la campagne, on dirait qu’il sourit. Il a l’air content. Il aime ce ­sentiment de liberté.

7. Quel est son endroit ­préféré ?

On a découvert un nouvel endroit pour se promener en ville, près de l’ancienne carrière Miron. C’est une piste de plusieurs kilomètres, dans le boisé du parc. Pour le ­moment, c’est sa place préférée !

8. Qu’auriez-vous aimé savoir avant de l’acquérir?

Que j’allais me sentir si ­coupable ! Je voulais un chien, un compagnon qui me suivrait ­partout, mais je n’avais pas réalisé à quel point c’est ­extrêmement demandant. C’est une énorme responsabilité. Je me sens ­souvent coupable quand je le laisse seul à la maison, quand je ne le sors pas assez longtemps, etc. En plus, on a choisi une race de chien qui a ­besoin de se dépenser ­énormément. De là l’importance de bien choisir une race de chien qui coïncide avec notre mode de vie.

9. En quoi votre animal peut-être une source d’inspiration pour vous ?

Je ne dirais pas qu’il est une source d’inspiration, mais il m’a fait ­reconnecter avec la nature ! J’ai toujours été assez sportive, mais il m’a amenée à une ­certaine ­autonomie. Par exemple, je ne ­serais jamais ­allée seule dans le bois en ski de fond avant de l’avoir.

