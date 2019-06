Terrain de jeu fort attrayant

La région de Charlevoix attire de nombreux touristes dans sa superbe enceinte.

Les gens s’y rendent pour y admirer une nature riche, des paysages époustouflants, y voir les baleines, aller au casino et bien plus. La prochaine fois que vous planifierez une visite dans ce beau coin de pays, je vous suggère vivement d’apporter votre équipement de pêche.

Une belle aventure

Il y a huit jours à peine, je me suis rendu avec des amis à la pourvoirie Club Bataram. Martin Dufour, le sympathique propriétaire, m’invitait depuis belle lurette à découvrir ce territoire, à droits exclusifs de 75 km², situé à moins de cinq heures de Montréal.

À cet endroit, c’est la truite mouchetée indigène qui est reine et maîtresse. On retrouve des spécimens sauvages de 20 à 30 cm dans une vingtaine de nappes d’eau. De nombreux manieurs de canne franchissent le cap du kilo et même du kilo et demi lorsqu’ils tentent leur chance dans les eaux des lacs aux Îlots, Plongeon, de la Perdrix et de la Pointe. Le record des dernières années, une palette de 1,6 kg (3,5 lb), fut attrapée l’an dernier par un client de longue date, Lionel Thibeault.

La fille du proprio, Catherine, 28 ans, vient de terminer son baccalauréat en science. Elle suit les traces de son père et s’implique de plus en plus dans l’entreprise. Elle m’indiquait que chaque jeudi, le pisciculteur vient enrichir les eaux de 10 lacs en y déposant de nombreuses truites de 22 à 30 cm ainsi que de beaux poissons faisant osciller la balance entre 800 et 900 grammes.

Notre excursion

À notre arrivée, le 3 juin dernier, nous avons été fortement étonnés de constater qu’il y avait encore abondamment de neige en forêt et que la température de l’eau n’était que de 6 degrés. La glace avait disparu de la surface des plans d’eau quelques jours auparavant.

Nous avons arpenté les eaux de deux immenses lacs de plus de trois km de longueur, le Plongeon et aux Îlots, sans faire réagir les poissons ciblés au cours des jours suivants. Les forts vents du nord-est, qui ne cessaient de nous incommoder, ont certainement contribué à notre insuccès. Quelques clients nous ont expliqué qu’ils obtiennent normalement de très bons résultats, mais selon leurs propos « mère Nature est trop en retard cette année ».

Nous nous sommes donc dirigés vers le lac Les Étangs. Les mouchetées ensemencées étaient fort actives et relativement faciles à déjouer avec des petits tubes. Tout un chacun y a trouvé son compte et a eu beaucoup de plaisir. Nous sommes tous tombés sous le charme de cette pourvoirie et nous nous sommes promis de revenir y découvrir le plein potentiel de pêche.

PISTES ET REPÈRES