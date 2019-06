Un mini-condo parfait pour les adeptes de la déco minimaliste à vendre sur Le Plateau pour 185 000$

Les adeptes de la décoration épurée qui sont à la recherche d’un logement pourraient bien tomber sous le charme de ce mini-condo à vendre sur Le Plateau.

Idéalement situé sur la rue Parthenais, ce condo de 411 pieds carrés est à vendre au coût de 185 000 $. Il est situé au deuxième étage d’un charmant triplex construit en 1944.

Avec un peu d’imagination, ce mini-condo pourrait bien devenir l’espace idéal où s’installer en amoureux ou seul.

La propriété possède une chambre à coucher, un salon, une cuisine avec un balcon et un beau plancher de bois.

Le logement peut être une bonne option pour un premier acheteur ingénieux qui n’a pas peur de vivre dans un petit espace.

Avec une mise de fonds de seulement 5%, cette propriété pourrait être à vous pour la modique somme de 833,43 $ par mois (selon le taux d’intérêt de votre emprunt). On dit ça comme ça... mais c’est un pas pire deal pour une première propriété (et située sur Le Plateau en plus)!

Tous les détails de ce mini-condo ici!

Et pour ceux qui ont un budget illimité, il y a toujours ces maisons WOW à vendre!

• À lire aussi: Cette maison d’architecte à vendre pour 1 129 000$ à Boucherville vous fera sentir comme dans un hôtel mid-century

• À lire aussi: Une maison aux courbes impressionnantes est à vendre pour 1 200 000$ et vous n’en reviendrez tout simplement pas

Pour des idées de déco, pour des sorties «pas plates», suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!