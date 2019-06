Un mort et deux blessés dans une fusillade dans un Costco en Californie

Une fusillade dans un Costco en Californie a fait un mort et deux blessés vendredi.

D’après les informations de CNN, un homme a été arrêté après avoir ouvert le feu dans le magasin de Corona, en banlieue de Los Angeles.

La fusillade serait le résultat d'une dispute à l'intérieur du magasin, a déclaré Jeff Edwards, lieutenant de la police locale, mais la relation entre les victimes et le prétendu homme armé n'est pas claire. Elle ne serait pas, toutefois, familiale.

Le tireur, blessé, ainsi que les victimes avaient été conduites à l'hôpital, a déclaré Jeff Edwards. La nature des blessures est inconnue.

Certaines personnes ont également été blessées alors qu'elles tentaient de quitter le magasin, a déclaré la police.

Naveed Navi et Rochelle Flores, tous deux témoins, ont déclaré à CNN qu'ils étaient dans le magasin pour acheter des articles pour un barbecue lorsque des coups de feu ont retenti.

Ils ont entendu quatre coups de feu, ont dit les deux hommes, et ont essayé de s'échapper par les portes de secours, mais ils ne voulaient pas s'ouvrir.

«Ce n'est pas très amusant quand tu as peur et que tu fuis pour ta vie, et que tu essayes d'ouvrir une porte qui dit "sortie d’urgence" et qu’elle ne s'ouvre pas, a déclaré Rochelle Flores. Tout le monde flippait. Les gens se tombaient dessus.»