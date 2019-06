À chacun son rêve...

Pendant que le repêchage du baseball majeur se tenait du 3 au 5 juin pour les athlètes canadiens, américains et portoricains, les espoirs «internationaux», eux, poursuivent leur ascension en évoluant dans la Ligue d’été dominicaine (DSL).

Pour l’auteur de ces lignes, le présent reportage pouvait difficilement mieux se conclure que par l’ouverture de la saison, à Boca Chica. Il a ainsi été possible d’assister à un match entre les jeunes joueurs des Mariners de Seattle et une formation représentant les Tigers de Detroit.

Quand Gabriel Moncada, un jeune homme de 17 ans originaire du Venezuela, a réussi son premier coup sûr dans le baseball affilié en troisième manche, on a tôt fait de retirer la balle de la rencontre pour l’offrir au joueur en souvenir.

Au terme du match remporté 8 à 3 par les Mariners, c’est toutefois au gérant Austin Knight que les espoirs de l’équipe ont réservé une belle surprise, soit une douche froide.

«C’est une journée fantastique, spécialement de la manière dont les gars ont célébré après la partie, a réagi Knight. Ils ont versé de l’eau glacée sur moi, je ne m’y attendais pas. Mon coeur s’est arrêté, mais là, je vais mieux.»

Aller dans le baseball majeur

Knight, qui savourait sa première victoire en carrière comme gérant, espère lui aussi, comme ses joueurs, continuer de gravir les échelons.

«Le rêve de tout le monde, c’est d’aller dans le baseball majeur et je ne suis pas different, a-t-il indiqué lorsqu’interrogé sur la question. Mais honnêtement, j’essaie simplement de savourer ce que je vis en ce moment en République dominicaine. J’adore cet endroit et je suis bien dans l’organisation des Mariners. Je suis tellement reconnaissant.»

Ancien joueur de l’Université baptiste de Dallas (DBU), Knight est dédié aux Mariners, mais il compte aussi une bonne raison de suivre du coin de l’oeil l’organisation des Blue Jays de Toronto. Pour cause, son jeune frère, Nash Knight, évolue pour les Fisher Cats du New Hampshire, club-école des Jays au niveau AA.