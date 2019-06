C’est arrivé la semaine du 16 juin

Marie-Josephe Angélique, esclave noire de 29 ans née au Portugal, est pendue en place publique et sa dépouille brûlée pour avoir causé un incendie ayant atteint plusieurs demeures ainsi que l’Hôtel-Dieu de Montréal. Propriété de Thérèse de Couagne, la jeune esclave serait rebelle et impertinente. Son procès est l’un des plus importants sous le régime français. La condition d’esclave à Montréal est difficile : elle touche des personnes autochtones et noires assignées à de dures tâches domestiques. Marie-Josephe clamera toujours son innocence. Seule la torture lui arrache des aveux dont on peut douter de la validité.