D’autres changements à prévoir à Philadelphie?

Le directeur général des Flyers de Philadelphie, Chuck Fletcher, est prêt à effectuer d’autres transactions ou à embaucher des joueurs par le biais du marché de l’autonomie afin de solidifier son groupe de défenseurs, et ce, même s’il a déjà agi pour cette fin, samedi.

L’organisation de la Pennsylvanie a acquis Matt Niskanen des Capitals de Washington, cédant en retour le robuste Radko Gudas. Cependant, rien n’est certain pour la suite, le magasinage du DG n’étant possiblement pas terminé.

«Nous continuerons de regarder chaque option sur la table. Ce n’est pas facile de trouver l’arrière adéquat. Si nous pouvons dénicher un gars pouvant évoluer au sein de notre top 4 et que nous pouvons obtenir, nous allons certainement analyser le tout», a-t-il commenté au site NHL.com.

Par contre, Fletcher a tenu à louanger le groupe de défenseurs en place à Philadelphie, croyant qu’ils ont tous le potentiel requis pour exceller.

«Je dirais que nous avons quelques bons jeunes arrières ayant ce qu’il faut pour progresser au plus haut niveau dans la Ligue nationale [LNH]. Il suffit de regarder du côté d’Ivan Provorov et de Travis Sanheim. Nous avons aussi poli le jeu de Philippe Myers. Puis, Shayne Gostisbehere est un jeune homme qui a connu du succès très tôt dans sa carrière. Et en amenant Matt Niskanen ici, on croit miser sur plus de qualité encore à la ligne bleue», a expliqué le dirigeant.

Myers promu?

Aux yeux de Fletcher, l’émergence de Myers dans le dernier quart de la plus récente campagne est de bon augure et quelques observateurs s’attendent à ce qu’il remplace Gudas au sein de la troisième paire de défenseurs des Flyers. Son équipe estime qu’il poursuivra son bon travail en assumant un poste régulier en 2019-2020.

«Radko a été très efficace dans un troisième duo. Il a été un membre spécial de notre organisation, il a bataillé fort et nous avons apprécié tout ce qu’il a accompli pour nous. Maintenant, nous misons sur un jeune en Philippe Myers qui peut combler sa place. Il a joué seulement 21 matchs dans la ligue, donc il pourrait y avoir une période d’ajustement. Néanmoins, nous pensons qu’une place dans la troisième paire est l’endroit approprié pour lui afin qu’il puisse bien entamer son parcours dans la LNH», a émis Fletcher.