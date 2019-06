De la difficulté à reconnaître ses torts

J’étais avec mon conjoint depuis douze ans et nous sommes séparés depuis six mois. Nous avons un enfant de cinq ans qui vit la garde partagée avec certaines difficultés, vu que son père a déjà une autre femme dans sa vie, et que pour lui, son père devrait lui appartenir totalement quand il est avec lui.

Comme elle est déjà enceinte, mon petit bonhomme craint de perdre sa place dans le cœur de son père. Je ne vous cache pas les angoisses qu’il développe au fur et à mesure que le temps passe. Quand il revient de chez son père, je dois passer un temps fou à le calmer et à le rassurer sur ce qui l’attend quand sa petite sœur sera là.

J’ai tenté de parler de ça avec mon ex, mais on dirait qu’il est totalement absent aux états d’âme de son fils. Il ne perçoit rien de ce qu’il vit et encore moins de ce que je ressens moi, dans les circonstances. Ça m’a ramenée à la difficulté que j’avais à lui faire reconnaître ses torts quand on était ensemble.

Cet homme est né avec une capacité hors-norme d’oublier ce qui va mal pour se concentrer sur ce qui va bien. À la base, vous allez me dire que c’est bon, mais au final, je vous jure que c’est loin d’être l’idéal. Car voyez-vous, un homme qui ne regarde toujours que le côté positif des choses ne voit pas ce qu’il fait de mal à l’autre et ne comprend pas les reproches qui lui sont adressés.

Je n’ai jamais réussi à lui faire admettre que son optimisme face à la vie l’empêchait de voir à quel point il négligeait ce qui m’accablait dans une vie à deux où j’avais du mal à faire ma place. Il aurait juste admis ses torts, que nous aurions pu effacer le négatif et repartir à zéro sans problème. Mais non, il a préféré repartir à zéro avec quelqu’un d’autre et peut-être blesser notre enfant à jamais.

Maman qui veut le meilleur pour son fils

Vous me mettez dans l’obligation de vous demander lequel de vous deux a le plus grand tort ? Celui qui s’entête à voir le bon côté des choses ? Ou celui qui s’entête à ne regarder que le mauvais côté ? Avoir du mal à faire sa place dans la vie relève d’abord d’une faiblesse personnelle. À moins d’avoir affaire à un partenaire dégénéré, ce qui ne semble pas avoir été votre cas, bien au contraire, et pour le bien de votre enfant, je vous recommanderais de vous attarder à lui montrer les bons côtés de la vie avec son père plutôt que de l’enliser dans l’ornière qui vous empêche de trouver du plaisir à vivre. Il n’est jamais trop tard pour s’améliorer soi-même.