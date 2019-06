Gary Woodland triomphe à l’Omnium des États-Unis

Gary Woodland a remporté l’Omnium des États-Unis, dimanche, à Pebble Beach en Californie, en complétant l’épreuve avec un cumulatif de 271 (-13). Il s’agit d’un premier titre majeur pour l’Américain de 35 ans.

Woodland a ainsi signé sa première victoire de la saison et sa quatrième en carrière sur le circuit de la PGA.

Photo AFP

Il a réalisé une quatrième ronde de 69 (-2), au cours de laquelle il a enregistré quatre oiselets et deux bogueys. Il a terminé trois coups devant son plus proche rival, Brooks Koepka, qui a réussi une quatrième ronde de 68 (-3).

De son côté, Tiger Woods a fini au 21e rang, à 11 coups de la tête, après avoir joué une quatrième ronde de 69 (-2).

L’ancien numéro un mondial a connu un premier neuf difficile, commettant quatre bogueys à ses six premiers trous. Il s’est ensuite rattrapé en réussissant six oiselets, dont quatre aux six derniers fanions.

Seul Canadien en action cette fin de semaine à Pebble Beach, Nick Taylor a fini 43e (+2).