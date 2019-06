Homme autiste de 23 ans disparu à Montréal

Un homme autiste de 23 ans qui n’a pas conscience du danger, comme des feux de circulation, a été porté disparu dimanche à Montréal.

Marius Mohammed Abou a été vu pour la dernière fois vers 10h15 à sa résidence de l’est de Montréal. Sa famille craignait pour sa sécurité.

Le jeune homme à la peau noire mesure mesure 1.70 m et pèse 60 kg. Il a les cheveux et les yeux noirs et il parle français. Il portait un chandail polo à col jaune et noir avec rayures horizontales de marque Ralph Lauren ainsi qu'un short noir lorsqu’il a été vu pour la dernière fois.

Toute personne qui a des informations concernant cette disparition peut contacter de manière anonyme Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou composer le 911.