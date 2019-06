Le cannabis est omniprésent à Kanesatake

«Je me sens comme si j'arrivais à la date de mon exécution», avait déclaré en 2018, presque à pareille date, le grand chef du Conseil de bande de Kanesatake, Serge Simon, qui exprimait haut et fort ses craintes face à l’entrée en vigueur de la loi fédérale légalisant du cannabis.

Un an plus tard, TVA Nouvelles est retourné sur le territoire mohawk, près d’Oka. Le symbole de la feuille de cannabis y est omniprésent. Le commerce de cigarettes s'est diversifié. On vend du cannabis sous différentes formes. Et selon le dernier bilan fourni par le grand chef Simon à TVA Nouvelles, on dénombre actuellement 16 boutiques de pot qui ont pignon sur rue à Kanesatake.

C’est donc dire que ce petit territoire de près de 12 kilomètres carrés compte autant de commerces de cannabis que la Société québécoise du cannabis (SQDC) en possède dans tout le Québec.

«C'est le gouvernement fédéral qui a créé cette situation. Le Conseil de bande qui va être obligé de faire quelque chose. Là, c'est de déterminer des lois. Nous voulons mettre en place un système de consultations et ensuite un référendum sur la question. Ottawa a légalisé la marijuana sans nous donner les outils nécessaires, sans consulter les Premières Nations adéquatement. Le fédéral voulait tout simplement aller chercher des taxes et là, ça va leur péter dans la face», a déclaré Serge Simon.

C'est aussi de voir des mineurs en consommer qui désole le grand chef.

«Jeudi soir, au bout de la rue où j'habite, il y avait une forte odeur de marijuana. J'ai regardé à ma droite et j'ai vu des adolescents de 16 ou 17 ans en train de fumer du cannabis devant la maison, comme de si rien n'était.»

Du côté de Québec, on a répété dimanche que des négociations sont en cours pour un meilleur encadrement du cannabis.