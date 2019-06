Omnium des États-Unis : Tiger Woods loin derrière

Tiger Woods a réussi, dimanche, sa meilleure ronde à l’Omnium des États-Unis en jouant deux coups sous la normale de 71. Le golfeur américain a néanmoins conclu l’épreuve de Pebble Beach loin derrière le meneur, avec un cumulatif de 282 (-2).

L’ancien numéro un mondial a connu un premier neuf difficile, commettant quatre bogueys à ses six premiers trous. Il s’est ensuite rattrapé en réussissant six oiselets, dont quatre aux six derniers fanions.

Woods est provisoirement 18e et accuse 11 coups de retard sur le meneur, l’Américain Gary Woodland. Avec neuf trous à faire, ce dernier a deux coups d’avance sur ses plus proches rivaux, l’Américain Brooks Koepka et l’Anglais Justin Rose.