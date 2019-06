Querelle anodine: il exécute sa fille de six balles

Un père dans l’État de Washington a littéralement exécuté sa fille de 38 ans à la suite d’une dispute provoquée par un motif anodin.

Wendell Wilson, âgé de 68 ans, n’était pas d’accord avec la décision de sa fille Lila d’installer une barrière pour bébé dans l’entrée de la cuisine de l’appartement qu’ils partageaient, à Renton, près de Seattle.

Les deux se sont disputés et la femme de 38 ans a alors menacé de quitter l’appartement.

Selon ce que rapporte la station Fox KCPQ, Wilson est allé chercher un pistolet et a abattu la femme de six balles, dont deux dans la tête. Le drame s’est déroulé en présence de la fille de Lila Wilson, âgée de seulement un an.

Il s’est produit au début de la semaine dernière.

Wilson, qui n’a pas d’antécédents de violence, a admis sa culpabilité aux policiers venus l’arrêter. Il leur a dit qu’il avait décidé d’«exécuter» sa fille.

Il est actuellement derrière les barreaux dans l’attente des procédures judiciaires contre lui.