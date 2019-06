TREMBLAY, Rolland



De Laval, le lundi 10 juin 2019, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Rolland Tremblay, époux de feu Mme Cécile Locas.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Huguette), Jacques (Louise) et Johanne (Pierre), ses petits-enfants Marie (Hugues), Philippe, Maude (Jean-Philippe), Pascale (Éric) et Camille, ses arrière-petits-enfants Madeleine, Charles, Clément, Jaël, Charlotte et Frédérique, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Il sera exposé le jeudi 20 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi 21 juin de 9h à 11h30 au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈREUne liturgie de la Parole aura lieu le vendredi 21 juin à 11h30 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.