LEFEBVRE, Micheline, S.S.A.

Soeur Marie-Pierre, S.S.A.



Au Centre hospitalier de Lachine, le 13 juin 2019, à l’âge de 91 ans, est décédée soeur Micheline Lefebvre, S.S.A. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Horace Lefebvre et de feu Simone Durocher.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, son frère Jean Pierre (Barbara Easto) et ses enfants Blaise, Maria-Simone, Julia et Samuel, Michel le fils de son frère feu Bernard (Aline Provost), les enfants de sa soeur feu Jacqueline (feu André Leduc), spécialement Nathalie (André Le Bel), Simon ainsi que des arrière-neveux et arrière-nièces.Elle sera exposée à la745, avenue Esther-Blondin(angle 18e Avenue et Provost, Lachine)ce mercredi 19 juin 2019. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 10h. Les funérailles auront lieu le même jour en la chapelle de la Maison mèreà 13h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.