BÉLANGER, Réal



À St-Jérôme, le 13 juin 2019, est décédé M. Réal Bélanger, à l'âge de 94 ans et 11 mois.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Marie-Reine Thérien, ses enfants Lucille (Florent), Lise, Jacques, Thérèse (André), Marie, Marcel (Claudine), Annette, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.M. Réal Bélanger sera exposé le jeudi 20 juin 2019 de 13 h à 16 h et 19 h à 21 h ainsi que le vendredi 21 juin 2019 dès midi à la résidence funéraire :676, BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME, QC, J7Z 4M5Les funérailles auront lieu le vendredi 21 juin 2019 à 14 h à l'église St-Antoine (705 boul. Des Laurentides, St-Jérôme, Qc, J7Z 4M6). L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation québécoise du cancer. www.fqc.qc.ca