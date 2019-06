Bientôt les débuts de David Phelps avec les Blue Jays

Ayant accepté un contrat d’une saison avec les Blue Jays de Toronto lors de la saison morte, le lanceur droitier David Phelps devrait effectuer ses débuts avec son nouveau club bientôt, puisque son nom a été retiré de la liste des blessés, lundi.

Phelps, dont le dernier match dans les ligues majeures remonte au 30 août 2017 avec les Mariners de Seattle, a subi une opération de type Tommy John en mars 2018.

Ayant également porté les couleurs des Yankees de New York et des Marlins de Miami, Phelps, âgé de 32 ans, a vu de l’action lors de 228 matchs dans sa carrière. Il a maintenu une fiche de 30-33 et une moyenne de points mérités de 3,89.

Pour faire une place au releveur dans la formation, les Blue Jays ont placé le nom du droitier Elvis Luciano sur la liste des blessés pour 60 jours et envoyé le droitier Justin Shafer avec les Bisons de Buffalo, au niveau AAA.