C'est parti pour la course à la succession de Luc Ferrandez

La course visant à remplacer Luc Ferrandez sera officiellement lancée lundi puisque la lettre de démission de l’ex-maire de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal sera déposée en après-midi dans le cadre de la dernière séance du conseil de ville, avant les vacances estivales.

Rappelons que la conseillère d’arrondissement Marie Plourde ainsi que la conseillère de ville Marianne Giguère sont parmi les premiers noms qui ont circulé pour succéder à Luc Ferrandez.

Glenn Castanheira, un consultant en développement commercial qui a aussi été responsable du soutien aux élus en matière de développement économique, est aussi un candidat potentiel.

Des sources proches des élus du Plateau-Mont-Royal ont informé TVA Nouvelles que la possible candidature de Glenn Castanheira ne suscitait aucun enthousiasme dans les rangs. Ces mêmes sources indiquent qu’il n’aura pratiquement aucun appui s’il officialise sa candidature.

Joint par TVA Nouvelles il y a quelques jours, M. Castanheira avait déclaré avoir été approché, mais disait que sa décision finale n’était pas prise.

«Je rencontre des gens et je suis en train de réfléchir et me demander si ma candidature serait pertinente. Est-ce le bon moment, suis-je la bonne personne? Ma décision sera prise prochainement», avait-il laissé entendre.