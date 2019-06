DUBOIS, Gilles



De Mirabel, le 14 juin 2019, à l'aube de ses 75 ans, est décédé M. Gilles Dubois, époux de Mme Mariette Dion.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Nancy (Éric) et Mélanie (Claudel) ainsi que ses petits-enfants Francis, Marie-Pier et Charles, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 20 juin de 14h à 17h et de 18h30 à 20h30 au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jeudi à 20h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.