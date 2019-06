Femme de tête: croître tout en gérant de façon humaine

« Il faut toujours garder ses dépenses au minimum et ne pas mettre trop d’argent dans le matériel. Ma boutique est belle, mais je n’ai pas fait refaire les planchers, par exemple. Ça se peut que ta boutique soit incroyable et bien située, mais c’est le plan qui est derrière ton entreprise qui mérite ton investissement. »

« Mon expérience de vie m’a amenée à gérer comme ça, raconte-t-elle. J’ai travaillé pour des compagnies où la façon dont tu te sens au travail n’était pas prioritaire. Moi, mes employées me reprochent parfois d’être trop gentille. Et c’est parfait comme ça. »

« J’ai une équipe à mon image. Il n’y a pas de conflits [chez mes employées] et je sais que leur bien-être se reflète dans leur sentiment d’appartenance et dans la qualité de leur travail », promet l’entrepreneure.

« Je voudrais me faire connaître au Canada anglais, espère-t-elle. J’ai fait traduire mon site et il est tout beau pour être bientôt lancé officiellement. Les États-Unis et la France sont aussi dans mon projet, mais je ne veux pas me tuer et je veux que ça avance à mon rythme. »