Gildor Roy nous parle de ses nombreux projets

Artiste multidisciplinaire, Gildor Roy porte un regard vers le passé et vers l'avenir.

Lors de la dernière soirée Artis, il reçoit les honneurs dans 3 catégories:

Rôle masculin/Comédie «Lâcher prise» pour une 2e année consécutive, Rôle masculin/Séries dramatiques annuelles «District 31» pour une 2e année consécutive et Personnalité masculine de l'année.

«Gagner deux ans de suite, meilleur acteur comique et meilleur acteur dramatique, ça veut dire que je sais ce que je fais un peu», dit-il. C'est toutefois son trophée de personnalité masculine de l'année qui le surprend le plus: «Personnalité, c’est pas un métier, ça. Moi, je travaille sur ma job d’acteur, mais la fin de semaine je ne me dis jamais: "eille, je vais mettre un quatre heures sur ma personnalité". Ça, c’est inexplicable et c’est la cerise sur le sundae.»

Dire qu'avant de décrocher son rôle dans District 31, il songeait à la retraite!

Il nous parle aujourd'hui de ses réalisations et de ses nombreux projets.