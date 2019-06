La limite de liberté individuelle dans le couple

Voici mon évaluation du problème de cette fille qui, après cinq ans d’union et la venue d’un petit garçon, se demandait si elle ne faisait pas fausse route avec son homme. De un parce qu’il refuse de l’épouser. Et de deux, parce qu’il consacre beaucoup de ses loisirs à participer (pour ne pas dire regarder) des activités sportives avec ses chums de gars.

A-t-elle tort ou raison de se plaindre? Est-il responsable du malaise ou l’est-elle tout autant? À la base de la formation d’un couple, il y a des consensus à établir. Le premier concerne le respect de la liberté de chacun. Mais où commence et finit cette liberté?

Quand on forme un couple, il y a des engagements à prendre de part et d’autre. D’abord il faut faire une croix sur sa vie de célibataire. C’est bien beau les boys, mais si je suis en couple, c’est le couple qui devient ma première préoccupation. Même chose pour madame. Ensuite, chacun doit préciser à l’autre ce qu’il attend de lui ou d’elle, en même temps qu’établir le champ de liberté qu’il ou elle entend conserver à l’intérieur de l’union.

Un des grands problèmes des couples d’aujourd’hui est le manque de communication. On s’engage à l’aveuglette sans définir son cadre de relation, sans faire appel à son jugement. Trop de couples vivent dans la « possessivité » l’un de l’autre alors que chacun doit être maître de soi et responsable de son engagement. Vivre en couple c’est à la fois se consacrer à l’autre, partager ensemble les hauts et les bas de la vie, faire abnégation de soi lorsque c’est nécessaire, mais aussi s’imposer s’il y a lieu.

Vivre en couple c’est surtout accepter de dialoguer, réfléchir, négocier et décider à deux. Un couple c’est une business entre deux fondateurs qui se respectent et s’entendent. Et à part le fait d’avoir un contrat légal, qu’on soit marié ou en union de fait, ça ne change rien à l’affaire. Mon union de 42 ans était conçue sur cette base. Seule la maladie l’a interrompue.

Raymond

Vous avez été sages d’entamer ce dialogue dès le début de votre vie de couple. Un trop grand nombre ne se donne pas la peine d’asseoir ainsi sur du solide les bases de son fonctionnement. On est occupé à s’aimer et à profiter de la période d’euphorie des débuts d’une vie à deux, et ce n’est souvent qu’une fois celle-ci passée, que la réalité nous frappe en pleine face. Et encore là, plusieurs laissent aller les choses avec la pensée magique que les accidents de parcours se règleront d’eux-mêmes. On attend que le couple éclate pour regarder la réalité en face, et plus souvent qu’autrement, c’est rendu trop tard.