Le nouveau pont Champlain ouvrira partiellement le 24 juin

Après plus de six mois de retard, le nouveau pont Samuel-de Champlain ouvrira le 24 juin en direction de Montréal et le 1er juillet vers la Rive-Sud.

Le ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités François-Philippe Champagne a confirmé la nouvelle, lundi matin.

L’ouverture du pont se fait en deux étapes pour faciliter les interconnexions avec le reste du réseau routier et assurer la sécurité des automobilistes, a expliqué le ministre sur les ondes de LCN.