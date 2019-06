Les Blackhawks seront actifs dans les prochaines semaines

L’acquisition du défenseur Olli Maatta, samedi, n’était que la première étape. Les Blackhawks de Chicago ont l’intention d’être très actifs dans les prochaines semaines, autant sur le marché des transactions que sur le marché des joueurs autonomes.

«Nous voulons trouver de nouveaux joueurs pour notre équipe», a affirmé le directeur général des Hawks, Stan Bowman, selon des propos rapportés par le site de la Ligue nationale de hockey.

«Que ce soit par le biais d’échanges ou sur le marché des joueurs autonomes, cela importe peu, a ajouté celui qui a vu son équipe rater les séries au cours des deux dernières saisons. En ce moment, le marché des transactions est plutôt actif dans la Ligue. J’ai eu un certain nombre de conversations et je m’attends à ce que cela se poursuive au cours de la prochaine semaine.»

Meilleure défense

Les Blackhawks, qui ont fini à six points de l’Avalanche du Colorado et de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Association de l’Ouest, ont conclu la saison avec le deuxième plus haut total de buts accordés (291), derrière les Sénateurs d’Ottawa (301).

Bowman espère que l’acquisition de Maatta aidera les siens à améliorer cette situation, mais il est conscient que ce ne sera pas suffisant.

Photo d'archives, AFP

«C’est un bon début, a-t-il dit. Nous sommes à une semaine du repêchage [qui aura lieu vendredi et samedi à Vancouver] et nous avons déjà solidifié notre défense. Nous allons continuons à chercher des façons de l’améliorer, tout comme le reste de l’équipe.»

«Nous serons actifs, a poursuivi le DG. Nous sommes dans un moment de l’année où il y a beaucoup de mouvement de personnel, avec le repêchage et l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Nous allons tenter d’améliorer notre formation avec des transactions et si nous n’y arrivons pas, nous nous tournerons vers les joueurs autonomes.»

Les Blackhawks ont échangé l’attaquant Dominik Kahun et un choix de cinquième tour en 2019 aux Penguins de Pittsburgh en retour de Maatta.