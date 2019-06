Lise Croteau fait son entrée au conseil d’administration de Québecor

MONTRÉAL | Lise Croteau a quitté le conseil d’administration de Groupe TVA pour siéger sur celui de Québecor et de Québecor Média.

L’entreprise a précisé lundi qu’elle sera membre du comité des ressources humaines et de régie d'entreprise.

Elle succède ainsi à Andrea C. Martin qui a quitté les fonctions d'administratrice qu'elle occupait depuis le 2 octobre 2017 pour relever de nouveaux défis professionnels à l'international.

Ses changements sont entrés en vigueur dimanche.

«Je souhaite la bienvenue parmi nous à Lise Croteau, une femme reconnue pour son leadership, ses grandes compétences en gestion et en finances ainsi que son engagement envers le développement et la promotion des femmes en gestion. Je remercie également Andrea C. Martin pour sa contribution et lui souhaite bon succès dans ses nouveaux défis», a déclaré Brian Mulroney, président du conseil d'administration de Québecor et de Québecor Média, par communiqué.

Mme Croteau est comptable professionnelle agréée depuis 1984. Elle a notamment passé plus de 30 ans à Hydro-Québec. En 2004, elle a été la première femme nommée contrôleure de la société d'État, puis, est devenue la première femme à diriger Hydro-Québec durant un intérim de quelques mois en 2015.

En 2008, elle s'est vu décerner le titre de Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. En 2016, elle a été nommée au palmarès des 100 femmes les plus influentes au Canada du Women's Executive Network. En 2017, elle a reçu le prix «As de la finance» dans la catégorie «Dirigeant financier d'une grande entreprise» devenant ainsi la première femme à se distinguer dans cette catégorie.