Mardis cyclistes de Lachine: une lutte qui s’annonce corsée

La troisième étape de la saison des Mardis cyclistes de Lachine risque à nouveau d’être des plus serrées et le meneur du classement général de la classe Pro-Élite masculine, Philippe Mireault, devra trimer dur s’il souhaite passer une semaine de plus en tête.

Troisième au sprint final de l’épreuve précédente, le porte-couleurs de la formation IBike détient une douzaine de points d’avance sur Thierry Kirouac Marcassa (Probaclac/Devinci) après les deux premières courses du calendrier. Le coéquipier de celui-ci Hendrik Pineda ainsi que Nicolas Côté (IBike), premier à la ligne d’arrivée le 11 juin, demeurent également dans le coup.

Ayant gagné deux sprints intermédiaires à sa dernière présence aux abords du parc LaSalle, Mireault compte 135 points, tandis que Pineda et Côté en ont obtenu respectivement 118 et 114. Lors de l’épreuve initiale qui fut écourtée à 12 tours en raison d’un accident et de l’obscurité, le détenteur du maillot jaune avait devancé Nickolas Zukowsky (Floyd’s Cycling); ce dernier s’est d’ailleurs démarqué le week-end passé en remportant le Grand Prix cycliste de Saguenay.

Lemieux se relèvera-t-elle?

Du côté féminin, Raphaële Lemieux espère certainement un meilleur dénouement que celui de la semaine précédente. Ayant roulé au sommet pendant la majeure partie de la course, elle avait chuté pour se contenter de la cinquième place. Adèle Desgagnés (Québecor Stingray), deuxième à l’arrivée, en avait profité pour prendre le premier rang du classement cumulatif 2019. La meneuse possède une priorité de 16 points sur Lemieux.

Chez les jeunes de moins de 17 ans, le Lavallois Julien Matisse tentera de consolider son avance dans la catégorie masculine, tandis que Coralie Lévesque voudra en faire de même du côté féminin. Dans la classe masculine des moins de 15 ans, Justin Roy a plus de 30 points de priorité sur son plus proche poursuivant. Chez les filles U15, Maxim Lapointe a un coussin confortable de 45 points.

Les Mardis cyclistes connaîtront leur dénouement à l’occasion de la 10e étape, le 13 août.