Oprah Winfrey a visité un collège de Pierrefonds

Au lendemain de sa conférence au Centre Bell, où elle a fait monter sur scène l’enseignante Valerie Kamel, Oprah Winfrey a tenu parole et s’est rendue à son école, le Collège Beaubois, à Pierrefonds, pour y rencontrer des élèves du secondaire.

Devant se présenter vers 11h, ce n’est qu’avec une vingtaine de minutes de retard qu’Oprah a fait son arrivée dans l’arrondissement montréalais avec trois gros véhicules noirs. Une cinquantaine de parents et curieux se tenaient près de la barrière du collège, espérant attirer l’attention de l’Américaine. Oprah a descendu sa fenêtre pour les saluer quelques secondes.

Un peu après 11h30, elle a fait son entrée dans le gymnase de l’école où l’attendaient environ 500 élèves des secondaires 1 à 5, ainsi que des dizaines d’enseignants.

Valerie Kamel, celle qui avait réussi à attirer l’attention d’Oprah avec une vidéo publiée sur le web, a animé la rencontre, où quelques élèves ont pu poser des questions à la productrice, qui était vêtue d’un simple ensemble de jogging bleu pâle.

En un peu moins de 40 minutes, Oprah a servi plusieurs messages positifs aux jeunes, rappelant ses débuts modestes (« nous étions très pauvres, nous n’avions pas d’électricité ni d’eau courante) et leur disant de poursuivre leurs rêves. Dans l’assistance, plusieurs élèves filmaient la grande dame avec des iPads.

Une fois la conférence terminée, Oprah a pris plusieurs photos et a rapidement quitté le gymnase avec son entourage d’une douzaine de personnes. « C’était le rêve ultime, il n’y a rien qui pourra battre cela » a lancé après-coup une Valerie Kamel toute souriante, et encore un peu sous le choc, d’avoir reçu son idole.

Après son passage à Montréal, Oprah doit mettre le cap sur Calgary, où elle donnera mercredi une autre conférence inspirée de son livre The Path Made Clear: Discovering Your Life's Direction and Purpose.