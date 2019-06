Patrice Godin en mode survie

Probablement avez-vous déjà entendu parler de ces gens qui stockent de la nourriture à profusion et de l’équipement de survie en cas d’apocalypse ou de catastrophe naturelle. Patrice Godin ira à leur rencontre dans la nouvelle série documentaire de MOI ET CIE, Survivalistes.

Friand d’aventures, de dépassement de soi et de survie dans des conditions difficiles, Patrice Godin était tout désigné pour animer le docu-réalité de 10 épisodes de 30 minutes, qui sera diffusé à l’hiver 2020 sur la chaîne MOI ET CIE.

Coureur d’ultra marathons en semi-autonomie (il traîne avec lui l’essentiel pour survivre de longues périodes de temps, tout en ayant accès à des stations d’aide sur son chemin), Patrice Godin a toujours été attiré par « l’idée de devoir se débrouiller avec peu ». Il trouvait « fascinante » l’idée d’explorer les raisons pour lesquelles certaines personnes « s’attendent au pire », confie-t-il au Journal.

Patrice Godin visitera tant des gens qui sont équipés pour vivre en autosuffisance durant trois jours que d’autres, plus extrémistes, qui investissent toutes leurs économies en abris de fortune, nourriture, et équipement quelconque.

Pas de jugement

Bien qu’il ne soit pas adepte des théories de la fin du monde, « on devrait tous avoir un minimum pour vivre en autosuffisance pour une période de trois jours en cas de pépin majeur », estime-t-il, avant de nous rappeler la crise du verglas, en 1997, et les récentes inondations qui ont touché le Québec.

« Comme animateur, je veux rester très neutre et très ouvert », précise celui qui pourrait bien se soumettre à des exercices de survie au cours du tournage.

Sans adopter de ton alarmiste, l’émission sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les changements climatiques, puisque les survivalistes adoptent un mode de vie écologique, axé sur le développement durable.

Les tournages de Survivalistes s’échelonneront entre juillet et octobre. Cet été, Patrice Godin sera aussi occupé par son rôle dans le téléroman Une autre histoire. L’acteur ne sait pas encore s’il sera de la quatrième saison de District 31. Mais on ne se fera pas de cachotteries : ça sent la fin pour Yanick Dubeau.

« On ne sait rien encore, mais d’après moi, je vais réapparaître dans les premiers épisodes et mon dossier va se clore, croit-il. Il ne faut pas étirer la sauce non plus. Je ne pense pas qu’il soit aussi présent dans la quatrième saison que la troisième », avance l’acteur.

Nommé

D’ailleurs, le personnage de l’enquêteur trouble lui a valu une nomination dans la catégorie du meilleur premier rôle masculin, série dramatique quotidienne, aux prochains prix Gémeaux.

« C’est formidable, laisse-t-il tomber à l’autre bout du fil. J’avais été nommé juste une fois aux Gémeaux, en 2001, pour Emma. »

Il a avoué être « très surpris, et très content » d’une autre nomination, celle-ci pour le meilleur rôle de soutien masculin, jeunesse, pour la série Jenny.