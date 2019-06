Essayez la succulente recette de Poulet au pesto de tomates de Jonathan Garnier présentée par SB cuisine!

POULET AU PESTO DE TOMATES

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

Le pesto

125 ml (½ tasse) tomates séchées

60 ml (4 c. à table) parmesan, râpé

2 gousses d’ail

125 ml (½ tasse) noix d’amande

1 pincée de piment de Cayenne

60 ml (4 c. à table) vinaigre balsamique blanc

125 ml (½ tasse) huile d’olive

Qs eau pour ajuster la texture

Sel et poivre au goût

3 poitrines de poulet du Québec

250 ml (1 tasse) farine

120 ml (8 c. à table) huile d’olive

4 portions de haricots verts, blanchis

4 portions de gnocchis cuits

16 à 24 tomates Cerise, coupées en deux

500 ml (2 tasses) salade de roquettes

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

À l’aide du robot culinaire, réduisez en purée, les tomates séchées, le parmesan, l'ail, les noix, le piment de Cayenne, le vinaigre, tout en incorporant progressivement l’huile d’olive.

​ÉTAPE 2

Ajustez la texture avec un peu d’eau si besoin. Vérifiez l’assaisonnement. Réservez.

​ÉTAPE 3

Taillez chaque poitrine de poulet en 3 languettes. Salez, poivrez puis enfarinez le poulet.

​ÉTAPE 4

Dans une grande poêle chaude, faites revenir dans l'huile d’olive le poulet, 2 à 3 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 5

Ajoutez les haricots et poursuivez la cuisson 2 minutes.

​ÉTAPE 6

Ajoutez les gnocchis cuits, les tomates Cerise, la roquette et 60 ml à 75 ml (4 à 5 c. à table) de pesto préparé. Mélangez le tout et servez.