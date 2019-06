SNC-Lavalin décroche un contrat de 2,52 milliards $ au Royaume-Uni

La filiale de SNC-Lavalin au Royaume-Uni, Atkins, a obtenu un juteux contrat de 2,52 milliards $ lundi.

Pour 1,5 milliard de livres britanniques, Atkins sera donc chargé de rénover les voies de Network Rail durant la prochaine décennie. Network Rail est une entreprise privée qui est propriétaire du réseau ferroviaire national britannique.

« Nous avons une longue tradition d'excellence en matière d'ingénierie et de conception dans l'industrie ferroviaire mondiale et nous sommes ravis de pouvoir mettre notre expertise au service d'un client aussi important, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction par intérim, de SNC-Lavalin, par communiqué. « C'est avec ce type de travail de consultation à long terme que SNC-Lavalin produit des résultats à valeur ajoutée autant pour le client que pour l'utilisateur final», a-t-il poursuivi.

En partenariat avec Balfour Beatty et TSO, Atkins rénovera les lignes London North West, London North East et East Midlands, ce qui inclut les voies, les aiguillages, les passages à niveau, les lignes aériennes et la signalisation.