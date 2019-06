Vous pourrez visiter le Musée d’art contemporain de Montréal gratuitement pendant une journée cette semaine

Bonne nouvelle pour les amoureux de l’art, l’accès au Musée d’art contemporain de Montréal sera gratuit durant une journée ce mois-ci.

C’est dans le cadre de la Journée Nationale des autochtones, soit le 21 juin prochain, que l’accès aux expositions du MAC sera gratuit.

Afin de souligner la Journée nationale des peuples autochtones, le MAC sera gratuit le vendredi 21 juin toute la journée, afin de permettre à un plus grand nombre de visiteurs de découvrir les expositions. #JNPACanada pic.twitter.com/CIHHeoGGmH — MAC de Montréal (@macmtl) 12 juin 2019

Les amateurs d’art pourront donc découvrir les toutes nouvelles expositions de Rebecca Belmore et Ragnar Kjartansson qui seront dévoilées le 20 juin prochain en plus de voir les œuvres de Nadia Myr, Francis Alys, Chloe Lum, Yannick Desranleau et les expositions permanentes du musée.

Voilà une bonne idée de date entre amis ou avec sa tendre moitié!

Musée d’art contemporain de Montréal

185 rue Sainte-Catherine Ouest

