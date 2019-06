Yvon Lambert a épousé Danielle Caron, une femme extraordinaire

Samedi dernier, 30 ans après avoir marqué son but historique qui a permis d’éliminer les Bruins en séries, Yvon Lambert a épousé la merveilleuse Danielle Caron. Plusieurs amis, membres de la famille et anciens joueurs du Canadien étaient présents à la cérémonie qui a uni Danielle et Yvon.

Photos Lyne Lévesque, Pascale Vallée

Les nouveaux mariés, Yvon Lambert et Danielle Caron, sont entourés des anciens joueurs du Canadien, Serge Savard, Réjean Houle, Yvan Cournoyer, Pierre Bouchard, Guy Lapointe et Guy Lafleur.

La charmante Danielle Caron est en compagnie de son époux, Yvon Lambert, un homme choyé.

Les invités ont passé une magnifique soirée à l’Auberge Godefroy. Sur la photo, on aperçoit Marie-Ève Boisclair, Guy Boisclair et Frédéric Boisclair entourés de Jérémie Caron, Solange Rouleau et Julie Véronneau.

Isabelle Perreault est entourée de Michel Beaudry, qui a livré un vibrant témoignage aux nouveaux mariés, et de Jocelyn Lanoie, qui a interprété la chanson My Way.

En soirée, le Champion du monde en ski nautique Pierre Plouffe et Dary Laflamme, Boscus, ont quitté la réception pour suivre à la télé le combat de boxe remporté par Simon Kean.

L’homme d’affaires Jacques Amiel est en compagnie de Liette Camus et de l’ancien capitaine du Canadien, Yvan Cournoyer.