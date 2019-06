DUPONT, Marcel



À Montréal, le 12 juin 2019, est décédé Marcel Dupont, époux de Georgette Gaudreau.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Pauline), Louise (Jacques) et Sylvie, ses petits-enfants Olivier, Martin, Julien, Charles Antoine, Jean Philippe, Yannick et Jacob, ses trois arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il est allé rejoindre son fils Pierre.Un remerciement particulier est adressé au personnel du CHSLD Louis-Riel.La famille recevra les condoléances le samedi 22 juin de 12h à 16h et une cérémonie sera célébrée à 15h à laLAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISEVERDUN, 514 769-3867stationnement et rampe d'accès disponibles